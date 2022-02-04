رغم انجرافات طفيفة للتربة.. استمرار عملية إنقاذ الطفل ريان

2022-02-04 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال موفد هبة بريس لشفشاون ان فرق الإنقاذ لا زالت مستمرة في عملها وبالدقة المطلوبة، بالرغم من انجرافات التربة في الشق الصخري للنفق المؤدي والموازي للبئر الذي سقط فيه الطفل ريان.

وأكد موفد الجريدة ، عدم توقف عملية الحفر اليدوي نهائيا من أجل إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ زوال يوم الثلاثاء الماضي.

كما قامت فرق الإنقاذ بتثبيت الأنابيب خرسانية مباشرة في النفق الأفقي للوصول إلى الطفل. ريان

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