الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف 3 أشخاص عرضوا حياة مواطنين للخطر

هبة بريس - فاس

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة أشخاص أحدهم من ذوي السوابق القضائية، والذين عرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف ثلاثة أشخاص بعد ضبطهم في حالة تلبس بتعريض ضحية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي بنسودة بمدينة فاس، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مقدم شرطة رئيس إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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