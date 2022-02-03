الصورة تعبيرية

انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

2022-02-03 / 5:40 مساءً
0
هبة بريس

انتخب المغرب اليوم الخميس، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لولاية من ثلاث سنوات.

وحصل المغرب على أزيد من ثلثي الأصوات خلال هذا الانتخاب.

وتم انتخاب المغرب، وأربعة عشر عضوا آخرين، لولايات من سنتين أو ثلاث سنوات، بمناسبة الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا خلال الفترة ما بين ثاني و ثالث فبراير الجاري.

ويقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة حيث شكل انتخاب وتعيين خمسة عشر عضوا بمجلس السلم والأمن بالاتحاد إحدى أقوى اللحظات.

يذكر أن المغرب كان قد انتخب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين ما بين 2018-2020، ساهمت خلالها المملكة بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات جيدة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على إحداث 5 محاكم بالعيون والداخلة

الحكومة تصادق على إحداث 5 محاكم بالعيون والداخلة

2022-02-03 / 4:52 مساءً
Photo of بايتاس: الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان

بايتاس: الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات…

2022-02-03 / 4:25 مساءً
Photo of بوريطة: المغرب متمسك بمبدأ التضامن الإفريقي لحماية القارة من كورونا

بوريطة: المغرب متمسك بمبدأ التضامن الإفريقي لحماية القارة من…

2022-02-03 / 4:04 مساءً
Photo of بايتاس يرد على لشكر: “الحكومة منسجمة جدا ومتضامنة جدا جدا”

بايتاس يرد على لشكر: “الحكومة منسجمة جدا ومتضامنة جدا…

2022-02-03 / 3:06 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يواصل أشغاله

بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يواصل أشغاله

2022-02-03 / 12:17 مساءً
Photo of السفير المغربي ينقل تحيات الملك لرئيس الدومينيكان.. والأخير يشيد بدينامية العلاقات بين البلدين

السفير المغربي ينقل تحيات الملك لرئيس الدومينيكان.. والأخير يشيد…

2022-02-03 / 10:18 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة “تصفع” الجزائر وتنفي انتهاك المغرب ل”وقف إطلاق النار”

الأمم المتحدة “تصفع” الجزائر وتنفي انتهاك المغرب ل”وقف إطلاق…

2022-02-03 / 10:06 صباحًا
Photo of قناة إسرائيلية: “البوليساريو” ميليشيا مرتبطة بالجزائر وبالإرهاب

قناة إسرائيلية: “البوليساريو” ميليشيا مرتبطة بالجزائر وبالإرهاب

2022-02-03 / 9:28 صباحًا
Photo of بيتاس : التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر حصيلة تشريعية ورقابية “مهمة”

بيتاس : التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر حصيلة تشريعية…

2022-02-02 / 7:59 مساءً
Photo of قطع الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب ..الخيار السيء !!

قطع الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب ..الخيار السيء !!

2022-02-02 / 7:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق