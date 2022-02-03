مفوضية الاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يواصل أشغاله

2022-02-03 / 12:17 مساءً
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هبة بريس

يواصل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، اليوم الخميس، أشغال دورته العادية الـ40، بمشاركة المغرب.

ويترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، التي ستتدارس مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات و الاعلانات والتوصيات المناسبة التي ستٌرفع إلى رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 5 و 6 فبراير الحالي.

كما سينكب المجلس على دراسة تقرير الدورة العادية (43) للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان ذات الصلة، وتقرير الاجتماع التنسيقي النصف السنوي الثالث، والتقرير المرحلي عن جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات الافريقية، والتقرير حول تقدم تفعيل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها، والتقرير المرحلي عن الحادث الذي وقع بالبرلمان الأفريقي، وكذا التقرير المتعلق بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للاتحاد، فضلا عن دراسة مشاريع الآليات القانونية.

وخلال هاته الدورة، سيقوم وزراء الشؤون الخارجية أيضا بالمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الافريقي، وقرارات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي.

ومن بين النقاط البارزة في دورة المجلس التنفيذي انتخاب امرأة في منصب نائبة لرئيس مجلس جامعة افريقيا، وانتخاب وتعيين 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

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