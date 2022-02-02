مفوضية الاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يفتتح أشغال دورته العادية

2022-02-02 / 12:25 مساءً
0
هبة بريس

افتتح المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الأربعين بمشاركة المغرب، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية الـ35 للاتحاد المقررة يومي 5 و 6 فبراير الحالي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع المقرارات و الاعلانات التي تتضمن التوصيات المناسبة التي سترفع إلى رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

كما سينكب المجلس على دراسة تقرير الدورة العادية (43) للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان العليا، وتقرير الاجتماع التنسيقي النصف السنوي الثالث، والتقرير المرحلي عن جائحة كوفيد-19 وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات الأفريقية ، والتقرير المرحلي عن تفعيل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها، والتقرير المرحلي عن الحادث الذي وقع بالبرلمان الأفريقي، والتقرير المرحلي عن حالة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للاتحاد، فضلا عن دراسة مشاريع الصكوك القانونية.

وخلال هاته الدورة، سيقوم وزراء الخارجية أيضا بالمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الافريقي وقرارات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي.

ومن بين النقاط البارزة في دورة المجلس التنفيذي انتخاب امرأة نائبة لرئيس مجلس الجامعة الإفريقية، وانتخاب وتعيين 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يؤكد على أهمية انخراط الادارات والمؤسسات العمومية في تطبيق تدابير “كورونا”

أخنوش يؤكد على أهمية انخراط الادارات والمؤسسات العمومية في…

2022-02-02 / 12:52 مساءً
Photo of الPPS يثمن قرار فتح الحدود: سيحمل انعكاسات إيجابية

الPPS يثمن قرار فتح الحدود: سيحمل انعكاسات إيجابية

2022-02-02 / 12:17 مساءً
Photo of الطالبي العلمي: “بلادنا اليوم قوة خضراء صاعدة”

الطالبي العلمي: “بلادنا اليوم قوة خضراء صاعدة”

2022-02-02 / 11:24 صباحًا
Photo of الطالبي العلمي: صادقنا خلال هذه الدورة على 17 نصا و”قانون المالية” أخذ المساحة الأوسع

الطالبي العلمي: صادقنا خلال هذه الدورة على 17 نصا…

2022-02-02 / 11:09 صباحًا
Photo of الوزيرة فتاح العلوي تتباحث مع نظيرها الكويتي لتعزيز التعاون

الوزيرة فتاح العلوي تتباحث مع نظيرها الكويتي لتعزيز التعاون

2022-02-02 / 10:45 صباحًا
Photo of برلمان “كشا مشا نشا” … بلاغة لغوية أم ميوعة سياسية ؟

برلمان “كشا مشا نشا” … بلاغة لغوية أم ميوعة…

2022-02-01 / 11:16 مساءً
Photo of توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية والبرلمان بمجلسيه تتعلق بالتكوين الدبلوماسي

توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية والبرلمان بمجلسيه تتعلق بالتكوين…

2022-02-01 / 10:39 مساءً
Photo of المحكمة الدستورية تنتصر لنجلة حميد شباط عضوا بالبرلمان

المحكمة الدستورية تنتصر لنجلة حميد شباط عضوا بالبرلمان

2022-02-01 / 5:22 مساءً
Photo of صحافة إسبانيا تستغرب من إنهاء مهام عدد من مستشاري السفارة المغربية بمدريد

صحافة إسبانيا تستغرب من إنهاء مهام عدد من مستشاري…

2022-02-01 / 5:15 مساءً
Photo of “حصيلة الحكومة بالبرلمان” على طاولة المجلس الأسبوعي

“حصيلة الحكومة بالبرلمان” على طاولة المجلس الأسبوعي

2022-02-01 / 12:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق