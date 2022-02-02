بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يفتتح أشغال دورته العادية

هبة بريس

افتتح المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الأربعين بمشاركة المغرب، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية الـ35 للاتحاد المقررة يومي 5 و 6 فبراير الحالي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع المقرارات و الاعلانات التي تتضمن التوصيات المناسبة التي سترفع إلى رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

كما سينكب المجلس على دراسة تقرير الدورة العادية (43) للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان العليا، وتقرير الاجتماع التنسيقي النصف السنوي الثالث، والتقرير المرحلي عن جائحة كوفيد-19 وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات الأفريقية ، والتقرير المرحلي عن تفعيل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها، والتقرير المرحلي عن الحادث الذي وقع بالبرلمان الأفريقي، والتقرير المرحلي عن حالة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للاتحاد، فضلا عن دراسة مشاريع الصكوك القانونية.

وخلال هاته الدورة، سيقوم وزراء الخارجية أيضا بالمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الافريقي وقرارات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي.

ومن بين النقاط البارزة في دورة المجلس التنفيذي انتخاب امرأة نائبة لرئيس مجلس الجامعة الإفريقية، وانتخاب وتعيين 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0