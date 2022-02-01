مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 93 مليار درهم سنة 2021

2022-02-01 / 8:03 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر دجنبر 2021، حوالي 93,3 مليار درهم مقابل 68,18 مليار درهم خلال السنة الفارطة .

وأوضح المكتب ،في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر دجنبر 2021، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة ، أي بما يعادل 25,07 مليار درهم .

كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 0,3 في المائة منتقلا إلى أكثر من 64,16 مليار درهم.

وبشكل مفصل ، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 139,018 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11,4 في المائة( 74,855 مليار درهم).

وبشأن الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا منخفضا بنسبة 8,9 في المائة بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية 2020 . وبالنسبة لمتم 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59,2 في المائة .

وهدا التطور راجع بالأساس، إلى تراجع إيرادات الأسفار بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 34,2738 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، في حين سجلت النفقات استقرارا نسبيا مقارنة مع متم دجنبر 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فتح الحدود..وزارة السياحة أعدت برنامجا يرتكز على ” الشراكات “

بعد فتح الحدود..وزارة السياحة أعدت برنامجا يرتكز على ”…

2022-02-01 / 8:27 مساءً
Photo of الطاقة في مقدمة الواردات والسيارات في الصادرات.. العجز التجاري يرتفع إلى 25%

الطاقة في مقدمة الواردات والسيارات في الصادرات.. العجز التجاري…

2022-02-01 / 12:17 مساءً
Photo of تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش إلى 2023

تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش…

2022-01-31 / 11:30 مساءً
Photo of خبير اقتصادي : قرار فتح المجال الجوي المغربي جاء متأخرا

خبير اقتصادي : قرار فتح المجال الجوي المغربي جاء…

2022-01-31 / 10:34 مساءً
Photo of بلغ 610 ملايين أورو.. نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب يحقق “مستوى تاريخيا”

بلغ 610 ملايين أورو.. نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب…

2022-01-31 / 5:41 مساءً
Photo of بالأرقام.. تراجع أسعار قطاع صناعة الملابس والتعدين بالمغرب

بالأرقام.. تراجع أسعار قطاع صناعة الملابس والتعدين بالمغرب

2022-01-31 / 11:11 صباحًا
Photo of وكالات السياحة و تأجير السيارات يتأهبان لاستئناف النشاط بعد التوقف الاضطراري

وكالات السياحة و تأجير السيارات يتأهبان لاستئناف النشاط بعد…

2022-01-31 / 10:40 صباحًا
Photo of بعد خسارة المنتخب.. مغاربة يشتكون من ارتفاع الأسعار

بعد خسارة المنتخب.. مغاربة يشتكون من ارتفاع الأسعار

2022-01-31 / 10:20 صباحًا
Photo of سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

2022-01-30 / 2:24 مساءً
Photo of وزارة التشغيل تطلق جائزة “المساواة المهنية”

وزارة التشغيل تطلق جائزة “المساواة المهنية”

2022-01-29 / 9:40 صباحًا

‫2 تعليقات

  2. هد العملة الصعبة تترحبو بيها و تفرحو بيها و المهاجر اللي تيخدم اليل و النهار و يبعث هد العملة حرمتوه من الدخول و الزيارة الاباء و الامهات و العائيلات و فرضتو عليه الجواز التلقيح اللي حتى الدولة ما فرضاتا على موطنها و انتم الوحيدين اللي سادين الحدود و الاصبات الفيروس و الوفياة في ارتفاع واش دخل مع اللقاح واش دخل مع الاغنياء اللي تيدخلو و اخرجو بالطائراة الخاصة بحال الاعيب ديال برشلونة اللي دخل و تعرس و خرج بالفيروس كوفيد19 او الله ينعل اللي ما يحشم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق