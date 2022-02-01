مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 93 مليار درهم سنة 2021

هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر دجنبر 2021، حوالي 93,3 مليار درهم مقابل 68,18 مليار درهم خلال السنة الفارطة .

وأوضح المكتب ،في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر دجنبر 2021، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة ، أي بما يعادل 25,07 مليار درهم .

كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 0,3 في المائة منتقلا إلى أكثر من 64,16 مليار درهم.

وبشكل مفصل ، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 139,018 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11,4 في المائة( 74,855 مليار درهم).

وبشأن الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا منخفضا بنسبة 8,9 في المائة بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية 2020 . وبالنسبة لمتم 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59,2 في المائة .

وهدا التطور راجع بالأساس، إلى تراجع إيرادات الأسفار بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 34,2738 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، في حين سجلت النفقات استقرارا نسبيا مقارنة مع متم دجنبر 2020.

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