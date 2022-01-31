عزيز أخنوش

أخنوش: السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية

2022-01-31 / 3:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسة الثقافية تشكل البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادية بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.

وأضاف أخنوش قائلا “ليس هناك أدنى شك في أهمية السياسة الثقافية في أي مجتمع، فعندما تغيب معالم هذه السياسة بداخله تضيع معه كافة الروافد المجتمعية الأخرى.”

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