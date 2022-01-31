بالأرقام.. تراجع أسعار قطاع صناعة الملابس والتعدين بالمغرب

هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 2,9% خلال شهر دجنبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب 15,3% في قطاع ” الصناعة الكيماوية ” و ب0,5% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و ب 0,1% في “الصناعات الغذائية” و في “صناعة النسيج” و في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” و في “صنع الأجهزة الكهربائية”.

وسجل تراجع الأسعار ب 0,7% في قطاع “التعدين” و ب 0,3% في “صناعة الملابس”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر دجنبر 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0