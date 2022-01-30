الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين في إقليم كشمير بينهم “قيادي كبير

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الهند، الأحد، مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي كبير في جماعة انفصالية، خلال عمليتين منفصلتين في كشمير.

وقال قائد شرطة كشمير الهندية، فيجاي كومار، إن المسلحين قُتِلوا في عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.

وأضاف “باشرنا عمليتين منفصلتين استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين في المنطقتين الليلة الماضية، وقتِل في هاتين العمليتين خمسة مسلحين بينهم زاهد واني القيادي في جماعة (جيش محمد)”.

ووفقا للشرطة، قُتِل في أنحاء كشمير الهندية هذا الشهر 21 مسلحا منهم 8 باكستانيين.

وعادة ما تعلن السلطات الهندية، قتلها مسلحين في كشمير.،ففي نوفمبر الماضي، قالت الشرطة في كشمير الهندية، إن قوات هندية قتلت 7 يشتبه في أنهم من المسلحين في إقليم كشمير، في هجوم أعقب عمليات قتل نفذها مسلحون في الآونة الأخيرة.

وذكرت قوات الأمن حينذاك أنها قتلت، أيضا، اثنين آخرين يشتبه في أنهما ساعدا المسلحين، لكن ذويهما قالوا إن القتيلين بريئان، ونظموا احتجاجا على ضوء الشموع في مدينة سريناغار الرئيسة في كشمير.

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