Indian policemen stand as a vehicle passes through a check point on the outskirts of Srinagar May 16, 2007. While India and Pakistan are on their most cordial terms in years and separatist violence at its lowest ebb, India's huge security presence in Kashmir still sparks resentment on the ground. Pakistan has proposed a troop withdrawal as a first step towards peace but India is hesitant, unsure if a recent fall in violence will be sustained. Picture taken May 16, 2007. To match feature INDIA-KASHMIR-TROOPS/ REUTERS/Fayaz Kabli (INDIAN ADMINISTERED KASHMIR)

الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين في إقليم كشمير بينهم “قيادي كبير

2022-01-30 / 10:31 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الهند، الأحد، مقتل خمسة مسلحين بينهم قيادي كبير في جماعة انفصالية، خلال عمليتين منفصلتين في كشمير.

وقال قائد شرطة كشمير الهندية، فيجاي كومار، إن المسلحين قُتِلوا في عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.

وأضاف “باشرنا عمليتين منفصلتين استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين في المنطقتين الليلة الماضية، وقتِل في هاتين العمليتين خمسة مسلحين بينهم زاهد واني القيادي في جماعة (جيش محمد)”.

ووفقا للشرطة، قُتِل في أنحاء كشمير الهندية هذا الشهر 21 مسلحا منهم 8 باكستانيين.

وعادة ما تعلن السلطات الهندية، قتلها مسلحين في كشمير.،ففي نوفمبر الماضي، قالت الشرطة في كشمير الهندية، إن قوات هندية قتلت 7 يشتبه في أنهم من المسلحين في إقليم كشمير، في هجوم أعقب عمليات قتل نفذها مسلحون في الآونة الأخيرة.

وذكرت قوات الأمن حينذاك أنها قتلت، أيضا، اثنين آخرين يشتبه في أنهما ساعدا المسلحين، لكن ذويهما قالوا إن القتيلين بريئان، ونظموا احتجاجا على ضوء الشموع في مدينة سريناغار الرئيسة في كشمير.

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