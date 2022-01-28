وزير الداخلية عبد الواجد لفتيت

انتشار ظاهرة الباعة الجائلين تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

2022-01-28 / 8:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجارة والصناعة، رياض مزور، لمناقشة المقاربة الحكومية لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين.

وطالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية في طلب وجهه إلى رئيس اللجنة المذكورة، بحضور الوزيران معتبرا أن ظاهرة الباعة الجائلين التي تعرفها أغلب المدن، بقدر ما توفره من تجارة للقرب، فإن لها انعكاسات سلبية على سكينة وجمالية ونظافة وتنظيم المدن.

وأضافت المجموعة أن “هناك حاجة ماسة، إلى ضرورة ايجاد حلول شاملة للظاهرة، والانتقال بالباعة الجائلين إلى عالم الاقتصاد المهيكل”، مشيرة إلى أنه “سبق الإعلان عن برنامج وطني، لتأهيلهم، وسبق اعتماد عدد من المبادرات الرامية الى تنظيمهم، والحفاظ على كرامتهم وضمان مصدر رزقهم

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