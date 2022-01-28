الانفصالية حيدر تثير رعب الركاب بالمطار و السلطات تتدخل لتطبيق القانون
تواصل المدعوة أميناتو حيدر تصرفاتها الغريبة بعد أن تحدت الجميع بالرغم من إصابتها بفيروس كورونا سلالة أوميكرون السريع الانتشار و حاولت الدخول لمطار العيون و الصعود للطائرة المتجهة نحو الدار البيضاء.
و لم تراع المدعوة حيدر و المعروفة بنزعتها الانفصالية و أفكارها المتطرفة سلامة باقي مرتفقي مطار العيون من ركاب و موظفين و أعوان، حيث أصرت على ولوج المطار و بعده الطائرة بالرغم من علمها المسبق بإيجابية تحليل الكشف عن كورونا التي أجرتها بحر هذا الأسبوع.
و لحسن الحظ، تفطن مسؤولو الخطوط الجوية المغربية للأمر و تم إخطار السلطات الصحية التي تأكدت من المعطيات المقدمة و كذلك الأمنية التي تدخلت لتوقيف المدعوة اميناتو حيدر من السفر حفاظا على سلامة الجميع.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها الانفصالية المدعوة حيدر استغلال مثل هاته الأمور لتسلط عليها الأنظار غير عابئة بخطورة أفعالها التي تسبب الضرر للغير، حيث تدعي أنها مناضلة حقوقية لكنها في الأصل لا تراعي حقوق الغير ولا سلامتهم حين يتعلق الأمر برغبتها في خلق “البوز الخاوي”.
25 تعليقات
كتغلبو غير على الصحافيين و الحقوقيين الحقيقيين في تلفيق التهم و الحكام، وهذه بالعلالي تدعو للانفصال و زعزعت استقرار البلاد ومكيدوي معاها حد، حقيقة رحمة الله على المغفور له الحسن التاني و وزيره ادريس البصري.
أمينـة حيـدر انفـصاليـة ، أميـرة الابتـزاز والاستفـزاز للمغرب تجـول وتصـول دون قيـد ولا رقيــب ، إنهـا ارهـابيـة ، يجـب وقـفـهـا عـند حـدهـا ، كمـا يجب إبعـادهـا وإجـلائـها عـن المغـرب لأنـها وجـدت المغرب مـرتعـا خصبــا للابتـزاز…
اتمنى ان اعرف حقيقة هذه السيدة ،وما السبب الذي يجعل الكل يرهبها( هذه حقيقة وليست مبالغة )، نعلم جميعا ان البعض تكلم في امور نعيشها تم سجنه واتهامه بالانفصال ،تكلموا عن التعليم والصحة والشغل اشياء من حق اي بني آدم ،وهذا اساس الدولة .
الدول تتقدم وتصنع الاسلحة للدفاع عن أراضيها ويتحدون بينهم ،ونحن نتقاتل بيننا ،والكل ينهب ،والكل يضلم وووووو ،الا من رحم الله.
ندعوا الله ان يصلح امورنا وان تستفيق ضمائرنا
لا بقاء للخونة ،وبيادق الكبرانات في بلدنا
السلام عليكم .
نعلم و الكل يعلم أن هذه المرأة انفصالية (100/100) تريد زعزعة هذا الوطن الحر ، لكن ما الفرق بينها و أهل الحسيمة الذين سُجِنوا . لماذا لا تُسْجنْ كباقي الناس الذين خالفوا القانون ؟