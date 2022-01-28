الانفصالية حيدر تثير رعب الركاب بالمطار و السلطات تتدخل لتطبيق القانون
تواصل المدعوة أميناتو حيدر تصرفاتها الغريبة بعد أن تحدت الجميع بالرغم من إصابتها بفيروس كورونا سلالة أوميكرون السريع الانتشار و حاولت الدخول لمطار العيون و الصعود للطائرة المتجهة نحو الدار البيضاء.
و لم تراع المدعوة حيدر و المعروفة بنزعتها الانفصالية و أفكارها المتطرفة سلامة باقي مرتفقي مطار العيون من ركاب و موظفين و أعوان، حيث أصرت على ولوج المطار و بعده الطائرة بالرغم من علمها المسبق بإيجابية تحليل الكشف عن كورونا التي أجرتها بحر هذا الأسبوع.
و لحسن الحظ، تفطن مسؤولو الخطوط الجوية المغربية للأمر و تم إخطار السلطات الصحية التي تأكدت من المعطيات المقدمة و كذلك الأمنية التي تدخلت لتوقيف المدعوة اميناتو حيدر من السفر حفاظا على سلامة الجميع.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها الانفصالية المدعوة حيدر استغلال مثل هاته الأمور لتسلط عليها الأنظار غير عابئة بخطورة أفعالها التي تسبب الضرر للغير، حيث تدعي أنها مناضلة حقوقية لكنها في الأصل لا تراعي حقوق الغير ولا سلامتهم حين يتعلق الأمر برغبتها في خلق “البوز الخاوي”.
16 تعليقات
فينك ايام البصري
خاصها لي يجبد ليها الودنين و يحاكموها بتهمة تهديد سلامة المواطنين وبركا ما ديرو لخواطر لهاد الانفصاليين شوية ديال الصرامة الله يخليكوم
والله ال ضسرتوهم. انفصالية مكانها مخيمات تندوف ليس بيننا هؤولاء ارهابيون واحد دعا الى قتل المغاربة وحيدر تدخل بفيروسها لتعدي المغاربة وتقتلهم والاثنان بحال بحال.
يجب على السلطات منع هذه الانفصالية من التنقل عبر وسائل النقل الوطني والدولي إن ارادت حيدر ان تسافر لجهة ما فيلزمها إستخدام وسيلتها الخاصة
لماذا نشر اخبار هده الحشرة المسمومة يجيب على الصحافة عدم نشر اخبارها هد هو مرادها الخروج في الصحافة يجيب على القضاء المغربي ان يعاقب هد الانفصالية .
C’est vraiment le Maroc a des gens qui pensent à la sécurité du pays et des citoyens, il faut arrêter cette personne et la mettre sous les verrous, sinon , il faut la renvoyer à Tindouf après confiscation de son passeport marocain. Si personne n’agit maintenant, elle causera indéfiniment des problèmes au Pays. Comment laisser libre cour de circuler à un ennemi de notre patrie..
لا مكان للانفصاليين ..اسبانيا تعتقل الانفصاليين .. ومنادون بتقرير المصير ببلاد العجائز يتم احراقهم وترهيبهم .. وفي المغرب يصولون ويجولون .. نطالب برفع الحصار عن المحتجزين .. والخونة فليهبطوا الى تندوف ..
يجب ان يطبق عليها القانون بكل صرامة حتى تكون عبرة للاخرين
أنا أستغرب من هذا الأمر الذي حيرني وحير العالم كيف يعقل أن هذه السيدة إنفصالية المعادية للمملكة المغربية وهي تجول في كل المطارات المغربية بكل حرية ولا أحد أعطى أوامر بالإعتقالها من أجل محاكمتها .هذا غريب جدا ويتسم بالضبابية ؟ حسبي الله ونعم الوكيل
Je me demande a ce jour pourquoi cette femme est toujours libre après cette sortie . Elle doit être emprisonner on s’en fou de ces activités. VIVE LE ROI
علاش مشدوهاش ودخلوها تتربى
لو فعلها مواطن عادي لاقمتم الدنيا ولم تقعدوها
إنها اجيرة لدى الكابرانات، و إن لم تفعل فلا أجرة لها، لا تعرف للنضال النبيل سبيلا الا بالمال
وجب تطبيق القانون بلا هوادة، تأكل الغلة و تسب الملة.
اتركوها تفعل ما تشاء لانها تعرف حق المعرفة نهاية عربدتها قد اقتربت و ستصاب بعزلة ان لم نقل الاكتءاب الحاد و يتنصل منها الجميع و سترون انشاء الله
هل لو كانت مواطنة مغربية عادية, كانت السلطات المغربية تعاملها بتلك المرونة?? طبعا لا, لرموها في السجن كالجرثومة. يجب تطبيق القانون على الجميع وبالمثل. انفصالية تجفكوم هكذا? اش هاذ الذل. جمعوا راسكوم! راها غي موسخة عطيوها العصير براكا من الرجيف.
عطيتوهم قيمة كبيرة و هما ما يسواو حتى داكشي اللي مايقالش. اللي بغا المغرب كامل مكمول مرحبا به . اللي بغا ينقز بحال القرد يمشي عند القرد . الصحراء مغربية و سبتة و مليلية مغربيتان و انتهى. حنا عايشين فالمشاكل و الفقر و الرشوة بصح هذا وطننا فيه نموتو إن شاء الله