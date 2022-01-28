الطماطم المغربية تغزو بريطانيا وتثير انزعاج المصدرين الإسبان بعد تراجع حصتهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صدر تقرير اقتصادي مؤخرا ببريطانيا يفيد بكون الطماطم المغربية باتت تشكل رقما مهما من واردات البلاد في هذا المجال، حيث أن الطماطم المغربية أصبحت في المرتبة الثانية بالسوق البريطانية.

و أكد تقريد صدر عن “كومترايد” الإحصائية أنه و منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت نسبت اقتناء الطماطم المغربية مقارنة بالفترة السابقة التي كانت فيها طماطم إسبانيا هي السائدة.

و شدد التقرير الاقتصادي السالف الذكر على أنه خلال سنة 2020، وصلت قيمة مشتريات بريطانيا من الطماطم المغربية لحوالي 73 مليون كيلوغرام ، لترتفع في السنة الماضية لقرابة المائة مليون كيلوغرام.

و أكد التقرير أن الطماطم المغربية باتت تنافس بقوة الطماطم الإسبانية و الهولندية، حيث تغطي واردات بريطانيا من الطماطم عبر هاته الأسواق الثلاث ما يفوق التسعين في المئة من حاجيات البلاد.

و أمام هيمنة الطماطم المغربية على السوق البريطانية، بات الانزعاج و القلق يسيطران على عدد من المصدرين الكبار في إسبانيا، حيث أن ثقة المستوردين البريطانيين في المصدرين المغاربة تسببت في تراجع ملحوظ لنسبة واردات بريطانيا من الطماطم الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة.

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