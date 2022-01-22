“تشلدرن انترناشيونال”: تندد بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

هبة بريس- الرباط

نددت منظمة (تيتش ذي تشيلدرن إنترناشنال) غير الحكومية الأمريكية، اليوم السبت، بتجنيد وتوظيف الأطفال من طرف مليشيات لـ+البوليساريو+ الانفصالية بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).

وأكدت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نانسي هوف، أن “منظمة (تيتش ذي تشيلدرن إنترناشنال) تواصل وقوفها إلى جانب أولئك الذين يلجئون إلى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان للتنديد بالبوليساريو لتوظيفها واستخدامها للأطفال كجنود في مخيمات تندوف بالجزائر”.

وأشارت المنظمة، في بيان صحفي، إلى أن ميليشيات +البوليساريو+ تعمل من دون اي عقاب على غسل أدمغة الأطفال في هذه المخميات.

وقالت السيدة هوف “باعتباري زرت مخيمات تندوف في عدة مناسبات، فقد وقفت عن كثب على ما يتعرض له الأطفال هناك من غسل للدماغ من طرف +البوليساريو+”، مشيرة إلى أنه يتم تلقين هؤلاء الأطفال “كراهية أي شخص أو طرف يعارضهم”.

وأضافت رئيسة (تيتش ذي تشيلدرن إنترناشينال) أنه “ليس من المستغرب أن تجند +البوليساريو+ هؤلاء الأطفال أنفسهم كجنود”.

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