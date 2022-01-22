بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلق صلاة الجمعة وتقلص الموظفين

هبة بريس - وكالات

اتخذت دولة خليجية، قرارات حاسمة وعاجلة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.

وأعلنت اللجنة العليا بسلطنة عمان، مساء اليوم الجمعة، عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري، ولأسبوعين.

وقررت اللجنة العليا العمانية تقليص عدد الموظفين إلى نسبة 50% من إجمالي عددهم، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل، الأعمال المطلوبة منهم بنظام العمل عن بعد.

وطالبت اللجنة بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض وإقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها دون حضور جماهيري، مشددة على التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط المطلوبة، مثل إثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

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