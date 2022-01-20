منيب:العثماني أغلق الحدود في وجه آلاف المغاربة و أخنوش يصر على تكرار نفس المأساة

2022-01-20 / 7:49 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

علقت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على إستمرار حكومة أخنوش في إغلاق الحدود وما يخلفه الأمر من تداعيات اجتماعية واقتصادية على المواطنين .

وقالت منيب في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك “إن الحكومة المنتهية ولايتها أغلقت الحدود في وجه عشرات آلاف المغاربة “متسببة في أزمات اجتماعية، واقتصادية، وانسانية لآلاف المواطنين ولمهنيي القطاع السياحي، وفي النهاية ثبت عدم جدوى ذلك القرار”.

وأضافت منيب أن الحكومة الحالية ورغم نتائج وآثار التجربة التي سبقتها، “تصر بشكل غريب وفج على تكرار نفس الخطأ، وتكرار نفس المأساة بشكل أسوء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة حقوقية تعبر عن ارتياحها لمتابعة “ولد بلعيد” في حالة سراح

منظمة حقوقية تعبر عن ارتياحها لمتابعة “ولد بلعيد” في…

2022-01-20 / 8:41 مساءً
Photo of ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب يطلعون على فرص الاستثمار

ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب يطلعون على فرص الاستثمار

2022-01-20 / 7:17 مساءً
Photo of كاتب عام جديد يخلف الصديقي بوزارة الفلاحة

كاتب عام جديد يخلف الصديقي بوزارة الفلاحة

2022-01-20 / 6:57 مساءً
Photo of صرف عملات “بيتكوين”..الأمن المغربي يحجز مليار سنتيم إضافية

صرف عملات “بيتكوين”..الأمن المغربي يحجز مليار سنتيم إضافية

2022-01-20 / 6:30 مساءً
Photo of أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات لتخزين لقاح كورونا

أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات لتخزين لقاح كورونا

2022-01-20 / 5:20 مساءً
Photo of حصيلة ثقيلة.. تسجيل 9061 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

حصيلة ثقيلة.. تسجيل 9061 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-20 / 4:37 مساءً
Photo of الخدمة العسكرية.. لفتيت يدعو المدعوين الى ملء استمارة الإحصاء قبل 10 فبراير

الخدمة العسكرية.. لفتيت يدعو المدعوين الى ملء استمارة الإحصاء…

2022-01-20 / 4:16 مساءً
Photo of سطات…ارتفاع منسوب وفيات الأطفال حديثي الولادة يُسائل الوزارة الوصية

سطات…ارتفاع منسوب وفيات الأطفال حديثي الولادة يُسائل الوزارة الوصية

2022-01-20 / 4:01 مساءً
Photo of فاس.. إحالة متورطين مبحوث عنهم في 6 قضايا على النيابة العامة

فاس.. إحالة متورطين مبحوث عنهم في 6 قضايا على…

2022-01-20 / 3:34 مساءً
Photo of عمور: هدف المخطط الاستعجالي المحافظة على مناصب الشغل بالقطاع السياحي

عمور: هدف المخطط الاستعجالي المحافظة على مناصب الشغل بالقطاع…

2022-01-20 / 3:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق