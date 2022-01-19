عبد الاله بنكيران

بسبب كورونا.. نقل بنكيران الى المستشفى العسكري بالرباط

2022-01-19 / 3:37 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نُقل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، اليوم الأربعاء، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال فريد تيتي، السائق والمساعد الشخصي لـ”بن كيران”، عبر حسابه على فيسبوك: “بن كيران بصحة جيدة، وتم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات اعتيادية متعلقة بإصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف قائلا: “الحمد لله لم ينتج عن الإصابة بالفيروس إلى حدود الساعة ما يستدعي القلق، وبنكيران في حالة مطمئنة”.

هذا وأصيب بنكيران بفيروس كورونا قبل أيام رفقة عدد من أفراد أسرته.

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‫24 تعليقات

  3. نتيجة التلقيح بدأت تظهر…ما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة إذ لم يكن فائدة منه هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه…

  4. اتعجب كيف أصيب الأخ بنكيران بهذا المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه(اللهم رب الناس اذهب الباس اشفيه شفاءا لايغادر سقما وأنت الشافي المعافي يآرب.

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