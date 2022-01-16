بنك المغرب : انخفاض سعر صرف الدرهم بـ0.36 مقابل الأورو

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,36 بالمائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 يناير 2022

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه إلى غاية 07 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 329,8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 بالمائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 6,8 بالمائة على أساس سنوي

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 72 مليار درهم، منها 28.8 على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 21,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف المصدر نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5.5 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 بالمائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 30,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 12 يناير(تاريخ الاستحقاق 13 يناير).

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1,3 بالمائة، موضحا أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بنسبة 2,7 بالمائة، و”البنوك” (1,9 بالمائة)، و”الاتصالات” (0,9 بالمائة.)

وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “شركات المساهمة” و”الترفيه والفندقة”، على التوالي، بنسبة 3 بالمائة و1 بالمائة.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 831,3 مليون درهم مقابل 1,6 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 141 مليون درهم.

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