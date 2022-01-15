مصر تنجو من فخ غينيا بيساو بفوز صعب في كأس أفريقيا

هبة بريس - الرياضة

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا أمام غينيا بيساو بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف المنتخب المصري في الدقيقة 69 من عمر المواجهة.

وألغى الحكم هدفا سجله اللاعب بالدي لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 بعد العودة إلى تقنية الفار.

هذا الفوز يرفع به المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد غينيا بيساو في نقطة واحدة محتلا بها المركز الثالث.

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