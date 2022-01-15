مصر تنجو من فخ غينيا بيساو بفوز صعب في كأس أفريقيا

2022-01-15 / 10:30 مساءً
0
هبة بريس - الرياضة

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا أمام غينيا بيساو بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف المنتخب المصري في الدقيقة 69 من عمر المواجهة.

وألغى الحكم هدفا سجله اللاعب بالدي لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 بعد العودة إلى تقنية الفار.

هذا الفوز يرفع به المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد غينيا بيساو في نقطة واحدة محتلا بها المركز الثالث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نيجيريا تفوز على السودان وتعبر للدور ثمن نهائي كأس أفريقيا

نيجيريا تفوز على السودان وتعبر للدور ثمن نهائي كأس…

2022-01-15 / 7:30 مساءً
Photo of المنتخب المغربي يجري حصة تدريبية لاستعادة اللياقة البدنية

المنتخب المغربي يجري حصة تدريبية لاستعادة اللياقة البدنية

2022-01-15 / 6:52 مساءً
Photo of كورونا تلغي تنظيم بطولة العالم للرماية الرياضية بالرباط

كورونا تلغي تنظيم بطولة العالم للرماية الرياضية بالرباط

2022-01-15 / 1:55 مساءً
Photo of “مشاكل في القلب” تبعد نجم أرسنال عن الغابون في كأس إفريقيا

“مشاكل في القلب” تبعد نجم أرسنال عن الغابون في…

2022-01-15 / 10:10 صباحًا
Photo of السوبر الإسبانية.. إصابة ظهير ريال مدريد بكورونا وغيابه عن النهائي

السوبر الإسبانية.. إصابة ظهير ريال مدريد بكورونا وغيابه عن…

2022-01-14 / 7:55 مساءً
Photo of أسود الأطلس يتأهلون إلى ثمن نهائي “الكان” بفوز أمام جزر القمر

أسود الأطلس يتأهلون إلى ثمن نهائي “الكان” بفوز أمام…

2022-01-14 / 7:04 مساءً
Photo of الفيفا: أشرف حكيمي ثالث أغلى انتقال في العالم خلال 2021

الفيفا: أشرف حكيمي ثالث أغلى انتقال في العالم خلال…

2022-01-14 / 4:50 مساءً
Photo of ميسي: التعافي من كوفيد-19 استغرق وقتا أطول مما كنت أتوقع

ميسي: التعافي من كوفيد-19 استغرق وقتا أطول مما كنت…

2022-01-14 / 11:40 صباحًا
Photo of معلومات عن حكم لقاء المغرب و جزر القمر.. متهم بإنزال فريق للقسم الثاني بتونس

معلومات عن حكم لقاء المغرب و جزر القمر.. متهم…

2022-01-14 / 11:13 صباحًا
Photo of بسبب خطأ “النشيد الوطني”.. “الكاف” يعتذر لموريتانيا

بسبب خطأ “النشيد الوطني”.. “الكاف” يعتذر لموريتانيا

2022-01-14 / 10:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق