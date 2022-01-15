زفاف شقيقة دنيا بطمة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفلت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بحفل زفافها، من زوجها مهندس الديكور و المؤثر فؤاد قبيبو.

و تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات حفل الزفاف الأسطوري الذي حضره مجموعة من المشاهير المغاربة.

و الجدير بالذكر أن ابتسام بطمة سبق أن احتفلت قبل أشهر مضت، بعقد قرانها من المؤثر فؤاد قبيبو، حيث أقامت حفل اقتصر على العائلة و بعض من المقربين فقط.

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