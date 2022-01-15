فيفي عبده تنشر قائمة أسعار تصل إلى 1100 درهم اماراتي لمن يريد التقاط صور معها

2022-01-15 / 2:50 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرّضت الراقصة والممثلة المصرية “فيفي عبده “لانتقادات واسعة من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن أسعار إلتقاط الصور معها من عشاقها .

و شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده منشورًا قبل ساعات عبر حسابها على “إنستغرام”، أعلنت من خلاله عن زيارتها إلى الإمارات، حيث سيستقبلها أحد المنتجعات هناك.

وتضمن الإعلان عرضين للراغبين في لقاء الراقصة الشهيرة والتقاط الصور معها، الأول “بلاتينيوم” يومي السبت والأحد من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، حيث يتم خلال هذا الوقت التصوير والغداء معها مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد.

أما العرض الثاني، فهو في أيام الجمعة والسبت والأحد، من 4 حتى 5:30 مساءً، ويقتصر على التصوير فقط مقابل 750 درهمًا إماراتيًا.

كما اشترط المنتجع على الحضور حمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وشهادة إلزامية تثبت خلو الشخص من الفيروس وذلك قبل 48 ساعة.

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