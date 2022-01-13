عزيز أخنوش

الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2022-01-13 / 3:00 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بتقنية التواصل المرئي، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تعيين السيد مصطفى المسعودي كاتبا عاما لقطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والسيدة لطيفة الحرادجي مفتشة عامة لوزارة العدل.

كما تم تعيين مولاي سعيد الشرفي مديرا لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والسيد توفيق مشرف كاتبا عاما لوزارة الصناعة والتجارة.

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