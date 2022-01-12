البنك الدولي يشيد بجهود المملكة و يطرح وصفته السحرية لتعزيز الريادة القارية

2022-01-12 / 5:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد البنك الدولي بجهود المملكة المغربية خلال فترة الجائحة قصد الخروج من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على كل دول العالم، قبل أن يطرح وجهة نظره المتعلقة بقدرة المغرب على رفع تنافسيته الإنتاجية و تعزيز ريادته القارية اقتصاديا.

و في هذا الصدد، أكد جيسكو هينتشل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي بأن الاقتصاد المغربي سيحتاج في المرحلة المقبلة إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة إحداث فرص الشغل والحد من الفقر.

وأضاف المتحدث بإسم البنك الدولي أنه على النحو المتوخى في النموذج التنموي الجديد للمغرب، قد يتطلب ذلك تنفيذ جهود إصلاحات واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار الخاص.

كما شدد جيسكو هينتشكل وفق تقارير البنك الدولي بأن المغرب عليه مواصلة تعزيز الابتكار وإشراك المرأة في القوى العاملة وزيادة رأس المال البشري لتقوية الحضور التنافسي.

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