عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

الPPS يدعو الحكومة الى بلورة خطة لإنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة

2022-01-12 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، مُجمل تداعيات الجائحة بالبلاد.

وتوقف المكتب السياسي للحزب، عند الصعوبات الجدية التي تعيشها مُـــعظمُ المقاولاتِ الوطنية الصغرى والمتوسطة، حيث أنَّ عدداً منها تَــعَــرَّضَ للإفلاس أو أنها مُهددةٌ به، في قطاعاتٍ إنتاجية مختلفة، كما توقف عند ما يترتبُ عن هذه الأوضاع من تأزمٍ خطيرٍ للأوضاع الاجتماعية لعددٍ كبير من العاملات والعمال.

وعلى هذا الأساس، اعتبر الحزب، أنَّ على الحكومة المُــسارَعَةُ إلى تحضير وبلورة خطة عملية حقيقية لإنقاذ وإنعاش القطاعات والوحدات الإنتاجية المتضررة، مشيرا إلى أن الأوضاع مفتوحة على احتماليةِ مزيدٍ من التفاقم بحسب تطور الوضع الصحي المرتبط بالجائحة.

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