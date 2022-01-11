أخنوش ينوه بتقدم مشاريع التنمية الحضرية بأكادير

هبة بريس

بلغ إجمالي الاستثمارات المدرجة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 أزيد من 282 مليون درهم برسم سنة 2021، وذلك بنسبة 4.5 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.

وأوضحت معطيات تم عرضها، اليوم الثلاثاء بأكادير، خلال الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، السيد أحمد حجي، أنه تم خلال سنة 2021 إنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء المدينة وتأهيل شارع محمد الخامس وتقوية شبكة الإنارة العمومية به وتأهيل مدخل المدينة عبر بنسركاو وتقوية شبكة الإنارة العمومية به وتهيئة وتوسيع مجموعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة وتقوية شبكة الإنارة العمومية بها.

وأضاف المصدر أنه تم خلال سنة 2021 إنجاز الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بتيكوين وإنجاز الشطر الأول من مشروع انجاز المنتزه الحضري ابن زيدون وإنجاز الشطر الأول من مشروع تهيئة المساحات الخضراء ب”أنزا” و “بنسركاو” وتأهيل القاعة المغطاة الزرقطوني.

من جهة أخرى، أطلق أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال انجاز 43 مشروعا بتكلفة تناهز أربع مليارات و503 مليون درهم (72 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج). علاوة على المشاريع قيد الانجاز، تم إطلاق طلبات عروض تنفيذ أشغال 16 مشروعا إضافيا من البرنامج، بتكلفة تصل إلى 643 مليون درهم (10 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج) ، من بينها تسعة مشاريع تمت المصادقة عليها بتكلفةة اجمالية تناهز 410 مليون درهم.

ويبلغ عدد المشاريع قيد الانجاز مضافا إليها المشاريع التي أطلق طلبات عروض تنفيذها 59 مشروعا، بتكلفة تبلغ 5 مليارات و 146 مليون درهم (82 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

ويصل عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 33 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى مليار و 66 مليون درهم (17 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

ويصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2021، إلى ما يزيد على مليارين و960 مليون درهم (47 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج). وسيبلغ مجموع الالتزامات بحلول متم السنة الجارية 5 مليارات و683 مليون درهم (90 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

وبالمناسبة، نوه رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، في مداخلة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، بالتسريع الملحوظ المسجل في وتيرة معالجة جميع الملفات المتعلقة بالبرنامج من طرف جماعة أكادير، وخصوصا ما ارتبط منها بتصفية العقار وتدارس وإصدار رخص البناء، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالتمويل.

وأضاف المجلس الجماعي لأكادير لجأ إلى حلول مبتكرة لمواكبة تنفيذ البرنامج. حيت صادقت اللجنة على التوصية المتعلقة بإعادة توزيع مساهمات الجماعة حسب السنوات وتحيين التزاماتها لضمان مطابقتها مع شروط قرض السندات الذي سوف يتم التعاقد عليه من طرف الجماعة لتمويل البرنامج من جهة، وللسماح بتمويل خطة عمل الجماعة من جهة أخرى.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، أن الجهة قامت بمفاوضات مع مؤسسة بنكية أفضت الى الحصول على خط تمويل بقيمة مليار درهم سيستخدم جزئيا لتغطية جميع التزاماتها المالية بموجب برنامج التنمية الحضرية.

وأضاف أن مجلس الجهة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعاقد من أجل الاستفادة من هذا الخط.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار المتعلقة بِتمويل وتنزيل البرنامج، والموقعة تحت إشْراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله يوم 04 فبراير 2020، خلال زيارته التاريخية لجهة سوس ماسة، التي شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الارتقاء بحاضرة أكادير.

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