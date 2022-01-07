صورة تعبيرية

صحيفة “لوبوان”: جاذبية المغرب وموقعه يجعلان منه بلدا محوريا بالنسبة للصين

2022-01-07 / 10:47 صباحًا
0
هبة بريس

أكدت المجلة الفرنسية “لوبوان”، أمس الخميس، أن جاذبية المغرب وموقعه الجيوستراتيجي يجعلان منه بلدا محوريا بالنسبة للصين، من خلال مشروعها لطريق الحرير الجديد.

وبحسب المجلة، فإن “المغرب عزز خلال السنوات الأخيرة مكانته كبوابة لأوروبا وإفريقيا. وهذا لم يغب عن انتباه الصين، التي تظهر اهتماما اقتصاديا متزايدا بالمملكة”.

وكتبت “لوبوان” يوما بعد توقيع الرباط وبكين على الاتفاقية المتعلقة بخطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق، أنه “واعتبارا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أضحت المملكة تشكل نقطة ولوج للاستثمارات الأوروبية إلى إفريقيا. وقد أصبح مينائها، طنجة المتوسط، يصنف ضمن أفضل 25 قطبا مينائيا في العالم والثالث من حيث الربط بعد كل من شنغهاي وبنما. وهذا ما لم يغب عن انتباه الصين”.

وأشارت المجلة إلى أنه منذ العام 2016، والزيارة الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين، عززت الرباط وبكين شراكتهما على جميع المستويات الدبلوماسية، الثقافية، ولاسيما الاقتصادية.

وأكدت “لوبوان” في مقال بعنوان “المغرب، الفاعل المحوري بالنسبة للصين في المغرب العربي”، أن البلدين عملا على زيادة حجم التجارة القائم بينهما. حتى أن “المغرب أصبح أول بلد مغاربي ينضم، في نونبر 2017، إلى المشروع الوازن لطريق الحرير الجديد الذي يروم تحسين الصلات التجارية بين آسيا، أوروبا وإفريقيا، وحتى أبعد من ذلك، من خلال إنشاء موانئ، سكك حديدية، مطارات ومركبات صناعية”.

وذكرت المجلة الفرنسية، نقلا عن مدرسة الحرب الاقتصادية، أن “الموقع الجغرافي للمغرب بين إفريقيا وأوروبا، وقدرته على توفير يد عاملة مؤهلة، وبنيته التحتية وإمكانياته اللوجستية، فضلا عن استقراره الذي لا مثيل له في المنطقة، هي عوامل يمكن أن تفسر اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالمملكة”.

وأبرزت أن هذا الاهتمام “يتجلى أيضا من خلال الأرقام”. هكذا، سجلت المبادلات الثنائية نموا نسبته 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، من 4 مليارات دولار (3,5 مليار يورو) في العام 2016، إلى 6 مليارات دولار في العام 2021، مع أزيد من 80 مشروعا استثماريا صينيا توجد قيد التطوير في المغرب.

ولفتت المجلة، أيضا، إلى أن الرباط وبكين دخلتا في يوليوز الماضي مرحلة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات في المجال الصحي، لاسيما في سياق تفشي وباء كورونا، من خلال تصنيع وتعبئة لقاح “سينوفارم” المضاد لـ “كوفيد-19” في عين المكان. “وهو ما شكل مجرد خطوة أولى قبل التوقيع على اتفاقيات جديدة تهدف هذه المرة إلى مشاركة أوسع نطاقا للمملكة المغربية في مشروع الحزام والطريق”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمور: قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم في خلق 50 ألف منصب شغل

عمور: قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم في خلق 50…

2022-01-07 / 10:28 صباحًا
Photo of طنجة-تطوان- الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بناتج يبلغ 126 مليار درهم

طنجة-تطوان- الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بناتج يبلغ 126 مليار…

2022-01-07 / 7:30 صباحًا
Photo of البنك الدولي يرد على ادعاءات اعلام الحزائر وحشره للمغرب

البنك الدولي يرد على ادعاءات اعلام الحزائر وحشره للمغرب

2022-01-06 / 10:51 مساءً
Photo of الغاز الطبيعي.. مجلس المنافسة يدلي برأي سلبي حول مشروع القانون رقم 94.17‏

الغاز الطبيعي.. مجلس المنافسة يدلي برأي سلبي حول مشروع…

2022-01-06 / 7:26 مساءً
Photo of بيع أكثر من 175 ألف سيارة بالمغرب خلال 2021

بيع أكثر من 175 ألف سيارة بالمغرب خلال 2021

2022-01-06 / 4:47 مساءً
Photo of صندوق النقد الدولي: المغربي سيعرف انخفاض التضخم

صندوق النقد الدولي: المغربي سيعرف انخفاض التضخم

2022-01-05 / 10:40 مساءً
Photo of مسؤول صيني عن ” الحزام والطريق” ..المغرب والصين يدشنان عهدا جديدا من التعاون

مسؤول صيني عن ” الحزام والطريق” ..المغرب والصين يدشنان…

2022-01-05 / 8:00 مساءً
Photo of عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بلغ 6331 شباكا بالمغرب

عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بلغ 6331 شباكا بالمغرب

2022-01-05 / 5:29 مساءً
Photo of المكتب الوطني للكهرباء يشرع بداية سنة 2022 بتشغيل مجمع الطاقة الريحية بتازة

المكتب الوطني للكهرباء يشرع بداية سنة 2022 بتشغيل مجمع…

2022-01-05 / 3:39 مساءً
Photo of بالأرقام.. حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376,5 مليار درهم

بالأرقام.. حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376,5 مليار درهم

2022-01-05 / 11:36 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق