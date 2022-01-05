لجنة الاستثمارات.. المصادقة على 31 اتفاقية لخلق أزيد من 11 ألف منصب شغل

هبة بريس _ الرباط

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها 84، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بـ7.19 مليار درهم، وذلك لخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر.

وارتفع عدد الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الاجتماعات الأربعة الأولى، إلى 31 اتفاقية بحوالي 22.5 مليار درهم، وهو ما سيمكن من خلق 11 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

لقاء اليوم الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي كان مشاركة كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات

وفي التفاصيل ؛ يأتي قطاع التعليم العالي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.

اما قطاع السياحة فياتي في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك بـ155 مليون درهم (2%)، والصحة بـ115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6%).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

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