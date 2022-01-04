بسكتة قلبية…وفاة الفنان المصري أحمد الحجار

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي قبل قليل، الفنان المصري أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، على إثر سكتة قلبية.

و حسب مواقع إعلامية مصرية فإن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التلفزيون فى المنزل.

و نشأ أحمد الحجار فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو “إبراهيم الحجار”.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن “اعذرينى” لشقيقه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.

و قد لحن الراحل قيد حياته لمجموعة من الفنانين من بينهم محمد فؤاد، إذ قام بتلحين أغاني فيلم “أمريكا شيكا بيكا”، كما لحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0