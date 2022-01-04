المغرب يمدد قرار فرض رسوم على واردات النسيج التركية

هبة بريس _ الرباط

أصدرت وزارتي الاقتصاد والتجارة قرارا بتمديد فرض رسوم جمركية على الواردات المغربية من منتجات النسيج ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا.

ووفق القرار الجديد، سيتم تمديد العمل بإجراءات وقائية بشأن بعض المنتجات النسيجية المستوردة من تركيا لسنة إضافية، أي إلى غاية 31 دجنبر 2022، حيث تنص هذه الإجراءات على تطبيق رسوم إضافية على الواردات التركية تعادل 90 في المئة من رسوم الاستيراد.

وقد عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية على مصالحها بخصوص تمديد تاريخ هذ القرار.

وكان البلدان قد أدخلا السنة الماضية تعديلا على اتفاقية التبادل الحر يتم بموجبها فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة

وكانت الحكومة السابقة قد بادرت بتعديل مقتضيات الاتفاق الحر مع تركيا بعدما أصبحت منتجاتها تغرق السوق المغربية بسبب دعم تحصل عليه من طرف سلطات بلادها.

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