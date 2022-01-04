عدم توفر مطار الرباط على نظام مضاد للضباب يصل البرلمان

2022-01-04 / 7:20 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جرت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، وزير النقل واللوجيسايك محمد عبد الجليل بسبب ما عرفه مطار الرباط سلا، خلال الأسابيع الماضية من ارتباك بسبب عدم تمكن طائرات الرحلات المبرمجة من الهبوط بالمدرج المخصص لهذه العملية، نظرا لكثافة الضباب وعدم توفر المطار على نظام مضاد للضباب.

وأفادت باتا في سؤال كتابي وجهته إلى الأخير بأن هذه الواقعة تسببت في عرقلة حركية الملاحة الجوية، وتحويل الرحلات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، متسائلة كيف لا يتوفر مطار ذو مواصفات دولية على نظام مضاد للضباب ضروري للملاحة الجوية.

وأكدت باتا، أن الملاحة الجوية تلعب دورا مهما في تقريب المسافات للمواطنين، إضافة إلى خلق رواج اقتصادي مهم، باعتبار أن أغلب مستعملي المطارات هم من المستثمرين والجالية المغربية القيمة بالخارج.

وساءلت البرلمانية ذاتها الوزير الوصي على القطاع، حول الإجراءات والخطوات التي ستتخذها وزارته تفاديا لحوادث مماثلة مستقبلا.

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