أخنوش: لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالحرمان من حقوقها

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوشط خلى ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمرأة القروية وتمكينها من كافا حقوقها وتغيير الصورة التي رافقتها لسنوات.

وقال أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء.”

وشدد رئيس الحكومة، على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الوضع عبر نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي.

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