عزيز أخنوش والسيدة نادية فتاح العلوي يطلعان على تنفيذ برنامج تنمية واحة أيت منصور
عزيز أخنوش و نادية فتاح العلوي

أخنوش: تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا ومستوصف هناك

2022-01-04 / 4:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا ومستوصف هناك وكلها بعيدة عن الطريق أو مسالك صالحة في تدخلات قطاعية متفرقة.

وشدد أخنوش في جسلة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين والحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني بناءا تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل.

وأضاف أخنوش، أن خيار الحكومة باعتماد سلطة حكومية مكلفة بتتبع الالتقائيات وتقييم السياسيات العمومية ضمن هندستها، سيساهم لا نجاعة في تحقيق النتائج المرجوة.

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