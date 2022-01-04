أخنوش: العالم القروي يساهم ب20% من الناتج المحلي الإجمالي

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن ورش التنمية القروية يشكل واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي ولتوطين القاعدة الاساسية للتنمية المجالية والترابية.

وذكر أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن العالم القروي يغطي أكثر من 90% من المساحة الإجمالية للمملكة، ويمثل حوالي 40 % من الساكنة، كما يضم حوالي 85% من الجماعات الترابية.

وأضاف أخنوش، أن العالم القروي يساهم ب20 % من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز 9 مليون هكتار .

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