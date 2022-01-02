بعثة المنتخب المغربي تصل الكاميرون

هبة بريس _ رياضة

حل المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أسود الأطلس، مساء اليوم الأحد بالكاميرون للمشاركة في النهائيات الـ 33 لكأس إفريقيا للأمم (كان 2021).

وكان في استقبال الوفد المغربي لدى وصوله سفير صاحب الجلالة بالكاميرون وأعضاء الممثلية الدبلوماسية المغربية.

وأجرى المنتخب الوطني المغربي الأول يوم السبت، آخر حصة تدريبية له بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ،مدرجة ضمن التجمع الإعدادي المغلق ، الذي دام ستة أيام.

وكان وقد وفد وزاري، قد قام يوم الجمعة، بزيارة تشجيعية و تحفيزية لأعضاء المنتحب الوطني المغربي لكرة القدم.

وضم الوفد الوزاري كلا من السادة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021، قد أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الغابون، غانا وجزر القمر.

وستجري العناصر الوطنية مباراتها الأولى في هذا العرس الإفريقي أمام المنتخب الغاني، يوم الإثنين 10 يناير الجاري ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت المغربي) على أرضية ملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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