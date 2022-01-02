راهنت بـ80 سنتا.. وفازت بـ200 ألف يورو

2022-01-02 / 6:43 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

ربحت امرأة أربعينية أكثر من 200 ألف يورو، بأول أيام العام، في كازينو في فرنسا، بعدما راهنت بثمانين سنتًا فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو، الأحد.

وقال مدير كازينو سان مالو، ستيفان فيرني “إنها (السيدة) جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة برفقة والدتها. فازت بـ209,715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا”.

وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا، السبت، قرابة الساعة الخامسة مساء، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وأوضح فيرني: “غالبًا ما لا يدرك الناس ما حصلوا عليه. كانت متفاجئة قليلاً ، بقينا معها وقدمنا ​​لها كأسًا صغيرًا من الشمبانيا”، بحسب ما نقل موقع .ladepeche.fr

وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتًا في الصالة نفسها، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موقع “تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

موقع “تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

2022-01-02 / 5:48 مساءً
Photo of الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

2022-01-02 / 5:37 مساءً
Photo of بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في أمستردام

بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في…

2022-01-02 / 4:01 مساءً
Photo of فرنسا تخفف إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية

فرنسا تخفف إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا للحفاظ على…

2022-01-02 / 3:30 مساءً
Photo of السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين بغسل أموال

السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين…

2022-01-02 / 1:55 مساءً
Photo of بعد تبادل إطلاق صواريخ.. مصر تتوسط للتهدئة بين إسرائيل وغزة

بعد تبادل إطلاق صواريخ.. مصر تتوسط للتهدئة بين إسرائيل…

2022-01-02 / 1:01 مساءً
Photo of إسرائيل.. مخاوف من سوق سوداء مزدهرة لدواء كورونا

إسرائيل.. مخاوف من سوق سوداء مزدهرة لدواء كورونا

2022-01-02 / 11:40 صباحًا
Photo of توتر في السودان مع الاستعداد لـ”مليونية الشهداء”

توتر في السودان مع الاستعداد لـ”مليونية الشهداء”

2022-01-02 / 11:16 صباحًا
Photo of أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

2022-01-02 / 10:14 صباحًا
Photo of فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

2022-01-02 / 9:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق