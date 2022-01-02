بنك المغرب يُعلن تراجع الدرهم أمام الأورو

أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون ارتفاعا في المبيعات

2022-01-02 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون ارتفاعا في المبيعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأوضح بنك المغرب ،استنادا إلى نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر نونبر ، أنه “بالنسبة للثلاثة أشهر المقبلة ، تتوقع المقاولات استقرارا في الانتاج وارتفاعا في المبيعات ” .

إلا أنه في المقابل ، يضيف البنك المركزي في هذا الاستقصاء الذي تم إجراؤه ما بين 1 و29 دجنبر 2021 مع معدل إجابة بلغ 66 في المائة ، أشارت 24 في المائة من المقاولات إلى أنها لا تتوفر على رؤية للتطور المستقبلي للانتاج و36 في المائة بشأن المبيعات .

من جهة أخرى ، أظهرت نتائج الاستقصاء تحسنا من شهر لآخر ، للنشاط . وهكذا قد يكون الانتاج تحسن ، فيما قد يكون معدل استخدام الطاقة الإنتاجية قد بلغ 73 في المائة بعد تسجيل 72 في المائة قبل شهر .

وسجل بنك المغرب أن المبيعات قد تكون ارتفعت ، فيما قد تكون الطلبيات استقرت ، مع دفاتر طلبيات بقيت في مستوى أقل من العادي.

وحسب الفرع، فإن الإنتاج قد يكون سجل ارتفاعا في الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية” و “الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك” ، واستقرارا في “الصناعات الغذائية”، و”النسيج والجلد”.

وبالنسبة للمبيعات ، قد تكون سجلت ارتفاعا في “الميكانيك والتعدين” و”الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الكهرباء والإلكترونيك” ، واستقرارا في “الصناعات الغذائية”، وتراجعا في “النسيج والجلد”.

وفي ما يتعلق بالطلبيات ، فقد تكون سجلت بدورها ارتفاعا في “الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك” ، واستقرارا في “النسيج والجلد” وانخفاضا في “الصناعات الغذائية” .

وبشأن دفاتر الطلبيات ، أظهر الاستقصاء أنها قد تكون في مستويات أقل من العادي في كافة فروع الانشطة باستثناء “الكهرباء والإلكترونيك” حيث قد تكون في مستوى أعلى من العادي .

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