أكادير : بعد مجانية المرابد أصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون الشوارع والساحات

2022-01-02 / 2:08 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد ثلاث أيام، عن تفعيل قرار مجانية المرابد من طرف المجلس الجماعي لأكادير، لازال العشرات من اصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون أغلب شوارع وأزقة و مرابد المدينة .

واعتبرت مصادر الجريدة، بقاء الوضع كما هو عليه ، سببه غياب التنسيق الكلي بين مصالح ولاية امن اكادير و المجلس الترابي للمدينة و السلطة المحلية، وكذا تأخر المجلس في مراسلة ولاية الأمن قصد القيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

ويخشى المواطنون من تاخر مصالح الأمن في تطبيق قانون إفراغ الأزقة و الشوارع و المرابد من المحتلين لها خارج القانون ،بسبب إمكانية تعرضهم للاعتداءات او إلحاق أضرار بسياراتهم و دراجاتهم.

واوضح مصدر قانوني ان المواطنين ملزمون بتقديم شكايات مياشرة الى النيابة العامة قصد تسريع عملية إعطاء تعليماتها الى الشرطة القضائية للنظر في هذه الشكايات، ووضع ولاية الأمن أمام الأمر الواقع بضرورة القيام بواجبها لحماية امن و أمان المواطنين، خاصة و ان اغلب المحتلين تبدو عليهم علامات التشرد، مما يخلق معه نوعا من الفزع و الخوف من طرف الراغبين في ركن سياراتهم لقضاء اغراضهم الإدارية والخاصة.

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‫27 تعليقات

  3. في نظري ان تقوم الجماعة بوضع وادخال التطبيقات الذكية والأجهزة اللوحية في كل مواقف السيارات المجانية حتى يطمئن صاحب السيارة….

  4. الجماعة بهذا القرار ستؤدي به الى الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمغرب .لهذا يجب عليها تهدئة الأوضاع واجاد حلا مناسبا يرضي الجميع.

  5. يبقى اصحاب البذلة الصفراء هم العبد الضعيف الذي لا يملك اي شيء وهم ضحايا المجتمع الذي لا يرحم .. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم … أنتم الاقوياء ونحن الضعفاء ..ولكن الله فوق كل شيء .. هو القادر على كل شيء ونعم بالله العلي العظيم..

  7. ما لم تأخذ الحكومة قرار صارم ويشمل كافة التراب الوطني للقضاء على ظاهرة اصحاب البذل الصفراء ومحتلي الملك العمومي من باعة متجولين وارباب المقاهي والمتاجر …فسيأتي يوم تخرج منه هذه الظاهرة عن السيطرة وتعود وبال على الدولة وعلى السلم الاجتماعي

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