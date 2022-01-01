تقرير: ارتفاع معدل الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة

2022-01-01 / 9:18 صباحًا
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هبة بريس

تجاوز معدل الشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المستوى المسجل قبل الجائحة، وذلك حسب تقرير أصدرته المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشمال.

فقد عرف معدل الشغل ارتفاعا من 39.6 في المائة الى 45.8 في المائة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،متجاوزا المستوى المسجل قبل الجائحة (40 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019).

ووفق مضمون الوثيقة، سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 أعلى معدل شغل (45.8 في المائة ) بين باقي جهات المملكة ، لتفوق المعدل الوطني المسجل (39.8 في المائة ) بست نقط، متبوعة بجهة مراكش – آسفي (42.4 في المائة) في المركز الثاني، ثم جهة الدار البيضاء – سطات في المركز الثالث (41.6 في المائة)، فجهة بني ملال- خنيفرة (40.3 في المائة ) في المركز الرابع، بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بجهة الشرق (34.7 في المائة)، وجهة درعة تافيلالت (35.8 في المائة ) ، وجهات الجنوب (35.9 في المائة).

وعرف معدل البطالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 ثاني أدنى معدل للبطالة في المغرب مناصفة مع جهة بني ملال – خنيفرة بعد جهة مراكش – آسفي (7.7 في المائة)، وهو يقل عن المعدل الوطني (11.8 في المائة) ب 1.8 نقطة، تلتهما جهة سوس ماسة ب11 في المائة في المركز الرابع من حيث ضعف مستوى البطالة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة (11.5 في المائة ) في المركز الخامس.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بجهة الشمال انخفض بشكل ملموس ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 و الفصل ذاته من سنة 2021، منتقلا من 12.3 في المائة الى 10 في المائة، مسجلا أدنى معدل له في الفصول الثالثة لآخر ثلاث سنوات، حيث نزل حتى عن المستوى المسجل قبل الجائحة (11.2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019 ).

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