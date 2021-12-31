مقتولة داخل سيارتها …العثور على مديرة أعمال “الكاردشيان

2021-12-31 / 9:51 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد أيام من البحث عن نجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال السابقة لعائلة “الكاردشيان” ، تم العثور عليها مقتولة داخل صندوق سيارتها في لوس أنجلوس .

و في هذا الصدد أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان صحافي أصدرته على إثر العثور على جثة نجيلا كوكاوسكي (55 عاماً) المختفية منذ 22 ديسمبر الحالي أنها من المحتمل أن تكون ضحية جريمة قتل.

و أضافت أن الطب الشرعي ذكر في تقريره أنّ نجيلا كوكاوسكى تعرّضت للخنق ولإصابات شديدة على مستوى الرأس والرقبة.

و في سياق آخر، نعت عائلة كارداشيان الراحلة في بيان جاء فيه: “كانت الأفضل حقاً، لقد اهتمت بكل واحدة منا وحققت المستحيل، سنفتقدها كثيراً. تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة”.

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