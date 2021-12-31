صورة تعبيرية

مكتب الصرف: ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب

2021-12-31 / 10:33 صباحًا
0
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 16,97 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 13,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهرنونبر2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 10,2% التي سجلت نحو 27,27 مليار درهم ، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات ( 10,3 مليار درهم ).

أما بالنسبة لإجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ، فقد بلغت إلى غاية متم شهرنونبر 2021 ، حوالي 16,12 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 9,32 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .

وبالموازاة مع ذلك ، فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 11,65 مليار درهم ، أي بزيادة قدرها 8,77 مليار درهم، حيث إن صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفع بنسبة14,1%.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الصرف ..صادرات السيارات فاقت 75 مليار درهم

مكتب الصرف ..صادرات السيارات فاقت 75 مليار درهم

2021-12-30 / 10:08 مساءً
Photo of مكتب الصرف : تحويلات مغاربة العالم بلغت أكثر من 86,48 مليار

مكتب الصرف : تحويلات مغاربة العالم بلغت أكثر من…

2021-12-30 / 9:48 مساءً
Photo of توقعات بعودة الرواج المينائي في سنة 2022 إلى منحاه التصاعدي

توقعات بعودة الرواج المينائي في سنة 2022 إلى منحاه…

2021-12-30 / 7:17 مساءً
Photo of شركة تشرع في إنجاز أطول “كابل” بحري في العالم لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا

شركة تشرع في إنجاز أطول “كابل” بحري في العالم…

2021-12-30 / 6:39 مساءً
Photo of توقعات مندوبية التخطيط للسنة الجديدة تعيد الأمل للاقتصاد الوطني

توقعات مندوبية التخطيط للسنة الجديدة تعيد الأمل للاقتصاد الوطني

2021-12-30 / 11:30 صباحًا
Photo of باستثناء تكرير البترول.. ارتفاع أثمان إنتاج “الصناعات التحويلية”

باستثناء تكرير البترول.. ارتفاع أثمان إنتاج “الصناعات التحويلية”

2021-12-30 / 7:30 صباحًا
Photo of إيلون ماسك يكشف اسم شخص يتوقع أن يكون مبتكر بيتكوين

إيلون ماسك يكشف اسم شخص يتوقع أن يكون مبتكر…

2021-12-29 / 10:43 مساءً
Photo of نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,8% مع متم 2021

نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,8% مع متم 2021

2021-12-29 / 5:30 مساءً
Photo of ميناء الصويرة.. انخفاض الكميات المفرغة من منتوجات الصيد بـ37%

ميناء الصويرة.. انخفاض الكميات المفرغة من منتوجات الصيد بـ37%

2021-12-29 / 2:51 مساءً
Photo of تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في المبيعات‎ مع متم 2021

تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في المبيعات‎ مع متم 2021

2021-12-29 / 10:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق