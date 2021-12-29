تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في المبيعات‎ مع متم 2021

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، أن هذا التطور يعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 91 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021 قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 58 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 25 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة ” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، يورد المصدر عينه، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات، مسجلا أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة.

ووفق البحث ذاته، فإن أسعار البيع قد تكون عرفت استقرارا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 30 في المائة منهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0