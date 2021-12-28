بسبب “جواز التلقيح”.. لجان مراقبة تفاجئ مطاعم البيضاء بزيارات مفاجئة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاجأ عدد من أصحاب المطاعم المصنفة “راقية” وسط الدار البيضاء خلال اليومين الماضيين بزيارة لجان تفتيش لمراقبة مدى احترام أصحاب تلك المطاعم لتوجيهات و تعليمات السلطات الرسمية.
و خلال هاته الزيارات المفاجئة التي همت عددا من المطاعم، طلب أعضاء لجنة المراقبة من بعض الزبائن تقديم جوازات تلقيحهم للتأكد من توفرهم عليها قبل ولوج تلك الفضاءات.
و وجهت اللجان الولائية تحذيرات لأصحاب و مسيري تلك المطاعم التي سمحت للزبناء بولوجها دون الاطلاع على توفرهم على جوازات تلقيح من عدمها.
تشديد الإجراءات و تحرك لجان مراقبة بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة يأتي تزامنا و التدابير الاحترازية التي قررتها السلطات بمناسبة رأس السنة الميلادية و كذا لتفادي تفشي متحور أوميكرون ببلادنا بعد أن ظهرت عديد الحالات و البؤر المتفرقة.
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23 تعليقات
بهذا الاغلاق المقاهي ومنع المحامين للدخول الى المحاكم. فهذا سيؤدي إلى البلاد إلى فوضى لاتحمد عقباها….
كلنا مع الحق والقانون .. إذا كان هناك نص دستوري يدل على ان جواز التلقيح مفرض على المواطنين فمرحبا بهذا القرار….
قرار أنتم تفرضونه على انفسكم وليس على المواطن المغربي الذي ذهبت أمواله هباءا منثورا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.