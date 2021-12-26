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بوبكر سبيك : تفكيك الخلايا الإرهابية ليس “مسرحية”

2021-12-26 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن ” المؤسسات الأمنية المغربية تشتغل في إطار القانون، وتعتبر من أكثر المؤسسات خضوعا للمراقبة الإدارية والأمنية والقضائية”.

وكشف بوبكر سبيك، الذي كان يتحدث في برنامج “بدون لغة خشب” على أثير إذاعة “ميد راديو”، أن ” اشتغال موظفي الأمن والشرطة بمختلف مصالحها، ورتبها في “خط تماس مع المواطنين لا يعني خرق القانون”، بدليل عزل 91 شرطي في سنة 2021 و اتخاذ أكثر من 5 آلاف اجراء تأديبي، وتقويمي ضد موظفي الشرطة والأمن سنة 2021، من بينهم 162 شخص تم توقيفهم مؤقتا عن العمل”

وحول بتفكيك المؤسسات الأمنية للخلايا الإرهابية، نفى بوبكر سبيك أن “يكون الأمر مجرد مسرحيات” كما يحاول البعض ترويج ذلك” مضيفا بالقول ” الذين يقول بالمسرحيات يتطلع الى إشاعة الفوضى، لأنه يريد التشكيك في عمل المؤسسات الأمنية و الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف ليدفعها للانكفاء على نفسها، وبالتالي يحقق هدفه في التقويض من الداخل، وإشاعة الفوضى في البلاد”.

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‫19 تعليقات

  2. لماذا السيد بوبكر سبيك. نفا كليا لتفكيك المؤسسات الأمنية للخلايا الإرهابية على قول لسانه (مجرد مسرحيات تطلع على الإشاعة والفوضى….

  3. نحن على ابواب السنة الميلادية الجديدة يجب الحيطة والحذر من هؤلاء الإرهابيين… إنها عصابة داعش تحيط العالم ….يجب على كل دولة ان تقف لهم بالمرصاد….

  5. بالعكس ليس إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمغرب بل يريد التشكيك في المؤسسات الأمنية والاستخبارية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وووووووو.

  6. نريد أخبار تعم الفائدة على الجميع وليس أخبار مزيفة……. ياسيد بوبكر سبيك الإرهاب والتطرف أمر صعب فهمه نطلب الله ان يبعده عنا كما بعدت السماء عن الارض…

  7. الإرهاب الحقيقي هو البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في جائحة كورونا ولازلنا نعاني منها…… البورجوازيين هم الإرهابيين الذين نهبوا أموال الشعب..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  8. نحن لا نريد منكم لاجزاءا ولاشكورا نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية في البلاد. محاربة التطرف والارهاب أنتم تعرفونه أكثر منا هههههههههههه.

  9. نحن نريد مغرب أفضل بكثير من السابق وأنتم تقومون بالاكاذيب والشوشرة …هانحن مقبلين على السنة الميلادية الجديدة فماذا ستفعلون؟؟؟؟؟؟؟حتى لا تكن خلية إرهابية تستهدف بعض المدن الكبرى هههههههه

  13. نتمنى من رجال السيد الحموشي ان يقوم بالحيطة والحذر من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين ونحن على أبواب السنة الميلادية الجديدة…

  14. بالفعل المجهودات الجبارة والتضحيات التي يقومون بها السلطات الأمنية والاستخبارية من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين .. إنهم يعرضون حياتهم إلى التهلكة..اعانهم آلله وحفظ بلادنا من هؤلاء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  15. شئ صعب للغاية ان تقوم السلطات الأمنية بتفكيك شبكات إرهابية في ان واحد بسهولة وبدون مقاومة وإنما هي بالفعل مسرحيات من عدت اشواط …. الله قويهم على هؤلاء الإرهابيين …….

  16. نحن على ابواب السنة الميلادية الجديدة والعطلة وهؤلاء الإرهابيين يجدونها فرصة ليقوموا بعملية إرهابية تستهدف بعض المدن الكبرى المغربية فيجب الحيطة والحذر وعدم التجمعات في الأماكن المشبوهة…..

  19. نفتخر بجهاز امننا على المهام الصعبة التي يقوم بها من اجل ضبط الامن والسهر على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم من اي اعتداء لا تنمية ولا تقدم بدون توفير الامن الذي يضمن الطمانينة والسكينة للمواطنين تحية تقدير واحترام للمديرية العامة للامن الوطني

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