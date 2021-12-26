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بوبكر سبيك : تفكيك الخلايا الإرهابية ليس “مسرحية”

2021-12-26 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن ” المؤسسات الأمنية المغربية تشتغل في إطار القانون، وتعتبر من أكثر المؤسسات خضوعا للمراقبة الإدارية والأمنية والقضائية”.

وكشف بوبكر سبيك، الذي كان يتحدث في برنامج “بدون لغة خشب” على أثير إذاعة “ميد راديو”، أن ” اشتغال موظفي الأمن والشرطة بمختلف مصالحها، ورتبها في “خط تماس مع المواطنين لا يعني خرق القانون”، بدليل عزل 91 شرطي في سنة 2021 و اتخاذ أكثر من 5 آلاف اجراء تأديبي، وتقويمي ضد موظفي الشرطة والأمن سنة 2021، من بينهم 162 شخص تم توقيفهم مؤقتا عن العمل”

وحول بتفكيك المؤسسات الأمنية للخلايا الإرهابية، نفى بوبكر سبيك أن “يكون الأمر مجرد مسرحيات” كما يحاول البعض ترويج ذلك” مضيفا بالقول ” الذين يقول بالمسرحيات يتطلع الى إشاعة الفوضى، لأنه يريد التشكيك في عمل المؤسسات الأمنية و الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف ليدفعها للانكفاء على نفسها، وبالتالي يحقق هدفه في التقويض من الداخل، وإشاعة الفوضى في البلاد”.

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