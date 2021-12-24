إنهاء تصوير السلسلة الكوميدية “كابتن حجيبة”

خالد العروسي : هبة بريس

في ظروف مناخية صعبة، انهى فريق عمل سلسلة “كابتن حجيبة” التي ستعرض ضمن برامج “رمضان 2022” على القناة الأولى، (أنهى) من تصوير جميع حلقاتها بعد 6 اسابيع من العمل و المثابرة ، والتي صورت أغلب أحداثها بمدينة افران و نواحيها .

وشاركت في هذه السلسلة الكوميدية التلفزيونية مجموعة من الأسماء الفنية المغربية ، كفاطمة الهراندي المعروفة ب ” راوية ” و عبد الصمد الغرفي و ابتسام العروسي و فرح الفاسي و جميلة الهوني.

و وفق معاينة ” هبة بريس ” فقد تم تصوير لقطات السلسلة المكونة من 30 حلقة بمعدل 13 دقيقة، في جو عائلي مملوء بالحب و الفرح، رغم قساوة البرد و التساقطات المطرية و الثلجية.

و عبر ممثليها و ممثلاتها الذين حضروا طيلة التصوير خلال حورات أجرتها ” هبة بريس ” معهم، عن سعادتهم و فخرهم بالعمل مع المخرج الشاب ربيع ساجد و السيناريست بشرى ملاك و ادريس و مهدي و كل الطاقم التقني، متمنين النجاح و الصدارة للسلسلة.

السلسلة الكوميدية ” كابتن حجيبة ” التي تم تصويرها بنواحي افران و بديكورات طبيعية متميزة ، ادار تصويرها سعيد السليماني و كتب السيناريو بمشاركة بين السيناريست بشرى ملاك و ادريس و مهدي، فيما تكلفت شركة ” كوا للانتاج” بانتاجها .

وتدور أحداث هذه السلسلة الكوميدية الرمضانية، حول ” حجيبة ” المرأة الستينية البسيطة التي ترعرعت وسط عائلة قروية، ومحاولاتها الجاهدة لتأسيس فريق نسوي لكرة القدم في مدينتها الصغيرة، وسعيها المتكرر إلى فرض ذاتها في المجال الرياضي، ونقل الفريق من الهواة إلى الاحتراف.

و يشار أن سلسلة “كابتن حجيبة” هي ثاني عمل يجمع بين المخرج الشاب ربيع ساجد و السيناريست بشرى ملاك بعد فيلم 30 مليون الذي حقق نجاحا مضويا.

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