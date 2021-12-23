الاتفاق الثلاثي: اللجنة الأمريكية اليهودية تشيد بتعاون “مكثف”

هبة بريس

أشادت اللجنة اليهودية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بدينامية التعاون “المكثف” التي أطلقها الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل الذي مرت سنة على توقيعه.

وكتبت اللجنة اليهودية الأمريكية، على حسابها عبر موقع “تويتر”، “اليوم، مرت سنة على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وعلى تأكيد الدعم الأمريكي للوحدة الترابية المغربية”، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع مسؤولي وقادة الدول الثلاث من أجل “جني ثمار تعاون مكثف”.

وجاء الاتفاق الثلاثي الذي وقع في 22 دجنبر 2020, أياما قليلة بعد الإعلان الأمريكي التاريخي حول سيادة المغرب على الصحراء وتجديد واشنطن التأكيد على دعمها الراسخ للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي وعادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

ومهد الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تم توقيعه في 22 دجنبر 2020 بالرباط، الطريق لتعاون مثمر بآفاق واعدة بين الدول الثلاث.

وشهدت السنة الأولى لهذا الاتفاق، الذي وثق لاستئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل، تحقيق منجزات مهمة تميزت بتوطيد الروابط على المستويين الثنائي وثلاثي الأطراف في مختلف المجالات، سواء السياسية منها أو الدبلوماسية أو الاقتصادية.

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