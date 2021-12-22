النيران تلتهم مركب للصيد الساحلي بميناء الوطية التابع لإقليم طانطان

2021-12-22 / 6:32 مساءً
0

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ميناء الوطية التابع لإقليم طانطان كان مسرح لحادث إندلاع النيران بمركب للصيد الساحلي زوال اليوم الاربعاء وذلك على بعد حوالي 20 مترا من حوض الميناء المذكور.

النيران التي إلتهمت المركب المسمى العربي الخاص للصيد سمك السردين، كان موضوع عملية ترميم وصيانة قرب الحوض إلا أن تمس كهربائي سبب في إندلاع الحريق حسب ذات المصادر، مما استدعى تدخل الوقاية المدنية بعد اخبارها من طرف شرطة الميناء التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن الوطني بطانطان.

الحدث الذي إستنفر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية المرابطة بالميناء، حيث تمكنت الوقاية المدنية من اخماد الحريق بعد تدخل عناصرها بشكل استعجالي.

مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح البشرية، بعد أن تمكن العمال الذين كانوا على متنه والمكلفين بترميمه من مغادرته في أخر لحظة بفضل عملية إنقاذ من طرف الوقاية المدنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البحرية الملكية تحبط محاولة لتهريب المخدرات بالحسيمة

البحرية الملكية تحبط محاولة لتهريب المخدرات بالحسيمة

2021-12-22 / 8:03 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات بإقليم الحسيمة

هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات بإقليم الحسيمة

2021-12-22 / 7:44 مساءً
Photo of إصابة سائق شاحنة إثر حادث خطير ضواحي طانطان

إصابة سائق شاحنة إثر حادث خطير ضواحي طانطان

2021-12-21 / 3:56 مساءً
Photo of مصرع بحار في سواحل بوجدور ونجاة آخرين بأعجوبة

مصرع بحار في سواحل بوجدور ونجاة آخرين بأعجوبة

2021-12-21 / 3:00 مساءً
Photo of جريمة بشعة في مكناس.. “مقرقب” يغتصب والدته

جريمة بشعة في مكناس.. “مقرقب” يغتصب والدته

2021-12-20 / 3:06 مساءً
Photo of أكادير : سائق سيارة للنقل السري يضرم النار في زميله

أكادير : سائق سيارة للنقل السري يضرم النار في…

2021-12-19 / 1:45 مساءً
Photo of الفرحة الجزائرية ..قتلى وجرحى خلال الاحتفال بالتتويج

الفرحة الجزائرية ..قتلى وجرحى خلال الاحتفال بالتتويج

2021-12-19 / 12:54 مساءً
Photo of اندلاع حريق مهول بدار البارود بطنجة

اندلاع حريق مهول بدار البارود بطنجة

2021-12-18 / 10:38 مساءً
Photo of ميدلت .. مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير خطيرة

ميدلت .. مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير…

2021-12-18 / 9:20 مساءً
Photo of “الفيسبوك” يسقط شخصا متورطا في السرقة بالعنف في قبضة أمن العرائش

“الفيسبوك” يسقط شخصا متورطا في السرقة بالعنف في قبضة…

2021-12-18 / 3:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق