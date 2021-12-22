النيران تلتهم مركب للصيد الساحلي بميناء الوطية التابع لإقليم طانطان

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ميناء الوطية التابع لإقليم طانطان كان مسرح لحادث إندلاع النيران بمركب للصيد الساحلي زوال اليوم الاربعاء وذلك على بعد حوالي 20 مترا من حوض الميناء المذكور.

النيران التي إلتهمت المركب المسمى العربي الخاص للصيد سمك السردين، كان موضوع عملية ترميم وصيانة قرب الحوض إلا أن تمس كهربائي سبب في إندلاع الحريق حسب ذات المصادر، مما استدعى تدخل الوقاية المدنية بعد اخبارها من طرف شرطة الميناء التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن الوطني بطانطان.

الحدث الذي إستنفر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية المرابطة بالميناء، حيث تمكنت الوقاية المدنية من اخماد الحريق بعد تدخل عناصرها بشكل استعجالي.

مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح البشرية، بعد أن تمكن العمال الذين كانوا على متنه والمكلفين بترميمه من مغادرته في أخر لحظة بفضل عملية إنقاذ من طرف الوقاية المدنية.

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