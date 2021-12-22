جامعة “مونديابوليس” تنظم منتدى للتشغيل مخصّصًا لخريجيها

هبة بريس

نظمت جامعة “مونديابوليس”، يوم الخميس 16 دجنبر 2021، بالدار البيضاء، منتدى للتشغيل لفائدة خريجيها. وذلك بهدف تسهيل اندماجهم السريع في الحياة المهنية، وتخلل هذا اليوم لقائين مهمين، ويتعلق الأمر بـكل من MUNDIA JOB FAIR et JOB DATING. والهدف منهما هو إعطاء الفرصة للطلبة لمقابلة مدراء الموارد البشرية بالشركات المغربية والمتعددة الجنسيات المعروفة.

و بالإضافة إلى التدريب الأكاديمي ذو الجودة العالية، تشارك جامعة “مونديابوليس”، من خلال مركز مواكبة الطلبة للتدريب والتشغيل Career Center التابع لها، في إدماج خريجيها بالحياة العملية، طوال فترة تكوينهم لديها، وحتى بعد الحصول على شواهدهم.

وبالاستمرار في هاته الدينامية، نظم مركز مواكبة الطلبة للتدريب والتشغيل بالجامعة، المتواجد بشارع إبراهيم الروداني، يوم الخميس 16 دجنبر، يوم تشغيل لفائدة الطلبة الذين هم في طور البحث عن تداريب ميدانية، ومشاريع نهاية الدراسة لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

و الهدف الرئيسي من هذا المنتدى، كان في المقام الأول هو جعل خريجيها أكثر ملائمة للاندماج في سوق الشغل.

وتقدم جامعة “مونديابوليس” لطلبتها وخريجها، من خلال مركز مواكبة الطلبة للتدريب والتشغيل، فضاء للنقاش والتبادل مع ممثلي عدد من الشركات. وهي فرصة حقيقية للطلبة الباحثين عن تدريب و / أو وظيفة لمقابلة مديري الموارد البشرية بشركات كبرى (مازن، التجاري وفابنك، بنك أفريقيا،S2M، رونو، سهام، ساكوم، سيتيل، انتلسيا…) ومن مختلف قطاعات الأعمال (البنوك ، الصناعة ، التمويل والتأمين ، التوزيع …).

والهدف هو منح فرصة مثالية للطلبة لمقابلة مسؤولي التوظيف المحتملين ومديري الموارد البشرية الباحثين عن أشخاص ذوي مهارات جديرة بالاهتمام. من أجل الحصول على فرصة عمل، لإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين المحتملين.

في ذات السياق صرّح الدكتور محمد بركاوي، رئيس جامعة “مونديابوليس” بالقول : “هذه المبادرة تندرج ضمن إستراتجية جامعة “مونديابوليس” في مواكبة طلبتها وتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية. وتقديم عرض تكوينات الجامعة داخل مؤسساتها الجامعية وكذلك تقريب الطلبة من حاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

وخلال MUNDIA JOB FAIR الذي يحتفي بنسخته الـ 11، تقدم الشركات التي تبحث عن توفير عروض الشغل للمتخرجين والتدريب لطلبة الجامعة. وبالتالي فإن المرشحين لديهم الفرصة لإجراء مقابلات مع المشغلين، مستشاري الموارد البشرية أو المديرين بهدف الانتقاء الأولي المحتمل و / أو بهدف التشغيل.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن JOB DATING، وهي آلية تشغيل مبتكرة موجهة بالأساس للطلبة عند نهاية دراستهم، وتسمح لهم بتقديم مشروعهم المهني في دقيقتين، أمام لجنة تحكيم مكونة من مديري الموارد البشرية من المؤسسات المشاركة في JOB FAIR .

و استفاد المتخرجون الشباب، خلال هذه المواعيد الهامة. من أوراش تدريبية، هدفت تمكينهم من مواجهة التحدي المتمثل في إقناع لجنة التحكيم في دقيقتين من الوقت المحدد. حيث يحصل المرشحون الثلاثة الأوائل على جائزة وشهادة تثبت هذا الأداء.

وقد سمح هذا النشاط للمشغلين من تحديد المرشحين ذوي الإمكانات العالية، خلال هذه الجلسة من المقابلات السريعة والموجزة، في نفس المكان وفي نفس الوقت. وهذا يمثل توفيرا كبيرا للوقت للمسؤولين. وبالنسبة للمشاركين فهي تعتبر فرصة لإبراز مؤهلاتهم.

وفي ذات الصدد صرح أحد مديري الموارد البشرية المشاركين في هذا الحدث: ” المشغلون عبروا عن فائق رضاهم من مستوى الطلبة، وقدراتهم وجودة مشاريعهم المهنية كذلك”.

ويجدر بالذكر في الأخير، أن هذا اليوم يندرج ضمن برنامج مواكبة الطلبة لتأهيلهم لسوق الشغل، الذي تقوم به جامعة مونديابوليس منذ عدة سنوات. حيث أكدت السيدة حنان الجفالي، مديرة مركز مواكبة الطلبة للتدريب والتشغيل بجامعة “مونديابوليس” بالقول :” هذا برنامج يعتبر الأكثر إبتكارا. فقد تمكن أكثر من 90٪ من طلبتنا في إيجاد وظيفة خلال 12 شهرا من التخرج”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0