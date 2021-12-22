بنك المغرب يتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

2021-12-22 / 4:58 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مجلس إدارة بنك المغرب خلال اجتماع عقده بحر هذا الأسبوع أن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية باانغرب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا، متوقعا استمرار الارتفاغ خلال الفترة المقبلة.

و أوضح مجلس بنك المغرب، بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، تسارع التوجه التصاعدي في أسعار المنتجات الطاقية الناجم عن انتعاش الطلب العاملي بشكل كبير لا سيما الغاز الطبيعي والفحم، اللذين سجلا أرقاما قياسية.

وبالنسبة للنفط، يضيف بنك المغرب، وصل سعر خام برنت إلى 85,8 دولار للبرميل في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية سنة 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 71,8 دولار للبرميل في المتوسط في سنة 2021، ثم إلى 75,1 دولار للبرميل في سنة 2022، قبل أن ينخفض إلى 70,4 دولار للبرميل في سنة 2023.

و فيما يتعلق بالمواد الغذائية، يضيف بنك المغرب، ارتفعت أسعارها بشكل كبير في سنة 2021 مما يعكس بالأساس الارتفاعات التي شهدتها أسعار السكر و الزيوت النباتية، والتي وصلت شهر نونبر إلى 38 %و 51,4 % على التوالي على أساس سنوي.

ومن المتوقع، حسب مجلس إدارة بنك المغرب، أن تظل الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية في مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة قبل الأزمة خلال السنتين المقبلتين.

أما فيما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، شهدت الأسعار زيادة كبيرة خلال هذه السنة ومن المفترض أن تظل مرتفعة في سنة 2022 قبل أن تنخفض في سنة 2023.

وبالخصوص، يقول تقرير بنك المغرب، سيختم سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك السنة بارتفاع بنسبة 89 %إلى 590 دولار للطن في المتوسط و سيصل إلى 600 دولار للطن في سنة 2022 قبل أن ينخفض إلى 450 دولار للطن في سنة 2023.

وبالنسبة للفوسفاط الخام، يرتقب أن ترتفع أسعاره بنسبة 58 %إلى 120 دولار للطن في سنة 2021، و سيظل قريبا من هذا المستوى خلال السنتين المقبلتين يقول ذات التقرير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 2.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 2.5 مليون شخص تلقوا الجرعة…

2021-12-22 / 5:12 مساءً
Photo of تسجيل 427 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 427 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-22 / 4:29 مساءً
Photo of محامو البيضاء يرفضون “تنازلات” الهيئة و يواصلون تحدي وزير العدل

محامو البيضاء يرفضون “تنازلات” الهيئة و يواصلون تحدي وزير…

2021-12-22 / 4:08 مساءً
Photo of الحبس النافذ والغرامة المالية لنوفل شباط لإهانته شرطي مرور بفاس

الحبس النافذ والغرامة المالية لنوفل شباط لإهانته شرطي مرور…

2021-12-22 / 3:23 مساءً
Photo of ارتفاع الديون البنكية للأسر والشركات خلال الأشهر الأخيرة

ارتفاع الديون البنكية للأسر والشركات خلال الأشهر الأخيرة

2021-12-22 / 2:19 مساءً
Photo of البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص انتحلوا صفة موظفي أمن للنصب على مواطنين

البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص انتحلوا صفة موظفي أمن للنصب…

2021-12-22 / 1:54 مساءً
Photo of “أوميكرون” يدفع عناصر الدرك لفحص جوازات تلقيح مستعملي الطريق

“أوميكرون” يدفع عناصر الدرك لفحص جوازات تلقيح مستعملي الطريق

2021-12-22 / 1:23 مساءً
Photo of جهة البيضاء في المقدمة وأطفال ضمن المصابين.. تفاصيل حالات أوميكرون بالمغرب

جهة البيضاء في المقدمة وأطفال ضمن المصابين.. تفاصيل حالات…

2021-12-22 / 12:21 مساءً
Photo of الناظور .. النيابة العامة تفتح تحقيق حول الاستيلاء على أراضي الغير بعقود مزورة

الناظور .. النيابة العامة تفتح تحقيق حول الاستيلاء على…

2021-12-22 / 12:05 مساءً
Photo of ارتفاع قضايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت خلال 2021

ارتفاع قضايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت خلال 2021

2021-12-22 / 11:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق