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ارتفاع قضايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت خلال 2021

2021-12-22 / 11:18 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي.

أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، وفق ذات المصدر، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.

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